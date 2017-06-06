У Кривому Розі стався обвал на шахті: один гірник загинув

6 червня о 8:55 у Кривому Розі Дніпропетровської області на шахті «Октябрська» стався обвал породи. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

В 10:03 аварійно-рятувальний загін виявив і вилучив з-під завалу тіло загиблого гірника, 1979 р. Проводяться роботи з підняття тіла на поверхню.

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До проведення рятувальних робіт залучено 2 відділення Дніпропетровського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону (3 од. Техн. Та 18 чоловік особового складу).

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі шахти " Бутівка, один військовий загинув.