У Дніпрі майор поліції "погорів" на хабарі (відео)

У Дніпрі вчора, 12 червня, співробітники СБ України спільно з прокуратурою та відділом внутрішньої безпеки Нацполіції під час одержання 5 тис. доларів хабара затримали майора поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, зловмисник займає посаду заступника начальника слідчого відділення поліції одного з районів міста.

Згідно з повідомленням, майор поліції штучно звинуватив двох місцевих підприємців у виготовленні наркотичних засобів.

За 5 тис. доларів США він гарантував бізнесменам непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Читайте такожЧиновника Фонду гарантування вкладів спіймали на хабарі у $5 мільйонів

«Оперативники спецслужби затримали поліцейського на виїзді з міста під час отримання всієї суми хабара», - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Раніше співробітник НАБУ погорів на хабарі у $150 тисяч, за які обіцяв закрити кримінальну справу.