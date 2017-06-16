На Волині правоохоронці вилучили "чорну касу" митників і тонни спирту для фальсифікату

На Волині правоохоронці вилучили «чорну касу» митників у сумі 90 тис. дол. і 290 тис. грн, які вони отримали за «кришування» контрабанди.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції, оперативники Управління захисту економіки у Волинській області викрили працівників митниці, які організували корупційні схеми. Зокрема, на системній основі вони отримували кошти за переміщення транспорту і товарів через митний кордон країни.

В рамках кримінальних проваджень слідчі обласної прокуратури і поліцейські затримали зловмисників під час одержання неправомірної вигоди.

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Крім того, в оперативників була інформація про існування так званої «чорної каси», тобто коштів, які митники збирають з громадян як «подяку». Провівши ряд оперативних та слідчих заходів, правоохоронці встановили місце зберігання грошей. Також зібрано достатньо доказів, які доводять, що ці кошти одержані працівниками митниці у незаконний спосіб.

На підставі ухвали суду оперативники УЗЕ та слідчі прокуратури за підтримки спецпідрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки у приміщеннях комерційної структури, а також за місцем проживання її керівника. Чоловік відповідав за збереження «каси».

Правоохоронці вилучили так звану «чорну касу»: 90 тис. доларів США, 290 тис. грн, а також документи, які засвідчують їх незаконне походження. Зазначені суми були одержані за контрабандне переміщення транспорту і товарів.

Окрім того, виявлено підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю та вилучено понад 11 тонн спирту. Також на території товариства виявлено значну кількість необлікованої деревини.

На теперішній час процесуальні дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, спійманий на хабарі головний інспектор Київської митниці намагався втекти на авто і влаштував масштабне ДТП.