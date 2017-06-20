У Києві на станції швидкісного трамвая "Ромена Роллана" горів торговий павільйон

У Києві на станції швидкісного трамвая "Ромена Роллана" загорівся торговий павільйон. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Києві.

Повідомлення про займання торговельного павільйону на вул. Ромена Роллана надійшло рятувальникам 20 червня о 00:50.

Читайте такожНа Вінниччині у дизельному потязі сталася пожежа, 130 пасажирів евакуювали

Коли на місце події прибули пожежники Святошинського району, стало відомо, що загорілося облицювання стіни з зовнішньої сторони павільйону, вогонь поширився також на дах будівлі. В 2:11 рятувальники ліквідували пожежу, в результаті якої згоріло і було розібрано 50 кв. м покрівлі та зовнішньої стіни.

До ліквідації пожежі було залучено 2 пожежних автомобілі і 10 чоловк особового складу. Жодна людина під час пожежі не постраждав.

Причини займання встановить слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Києві згорів мікроавтобус, постраждала одна людина.