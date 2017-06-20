У Києві на Майдані більше 20 чоловіків у чорному винесли з магазину шоколад

У середмісті Києва група чоловіків у чорних футболках вчора ввечері зайшла до торгового закладу, забрала солодощі і вийшла, не заплативши за товар.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про те, що із магазину на Майдані Незалежності невідомі винесли багато шоколаду, надійшло до чергової частини поліції близько 18:00.

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За викликом виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали працівників магазину, інших свідків, переглянули записи із камер відеонагляду.

Встановлено, що до торгового закладу зайшли близько 20-30 чоловіків, дехто з них був у масках, у залі із солодощами вони взяли шоколадки і попрямували до виходу. Охоронець та касири не змогли їм перешкодити.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання правопорушників.