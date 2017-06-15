На Дніпропетровщині пограбували банк

На Дніпропетровщині невідомі пограбували банк

На Дніпропетровщині, у місті Кам'янське невідомі пограбували відділення "ПриватБанку". Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Леніна, 40. Грабіжників було кілька, можливо вони були озброєні.

Свідки зазначають, що один з грабіжників вибігав із банку з великою сумкою.

Як повідомляв УНІАН раніше, 3 травня, в столичному мікрорайоні Оболонь двоє чоловіків в мотоциклетних шоломах зайшли в ювелірний магазин і, погрожуючи зброєю, забрали прикраси.

Встановлено, що нападників було двоє, вони були одягнені у темний одяг і шоломи. Зайшовши в магазин, зловмисники почали погрожувати пістолетом і гранатою, а коли забрали ювелірні вироби, втікли на скутері без номерних знаків.