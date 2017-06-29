На Тернопільщині люди 45 хвилин перекривали міжнародну трасу (фото)

У Тернопільській області люди 45 хвилин перекривали міжнародну трасу, вимагаючи оперативного розслідування вбивства 17-річної дівчини у селищі Вишнівець.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, cьогодні о 8.00 близько 50 людей вийшли на трасу, яка пролягає через селище на Рівне, і безперервно переходили дорогу, тим самим блокуючи проїзд транспорту.

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Частина автомобілів об’їжджала заблоковану ділянку з боку Кременця, інші намагалися проїхати польовими дорогами. Водночас чимало транспорту стояло в заторі, очікуючи розблокування траси.

Місцеві жителі вимагали від поліції термінового розкриття вбивства 17-річної дівчини. Люди стверджували, що правоохоронці недостатньо докладають зусиль для пошуку вбивці.

На місце акції виїжджав керівник ГУ Нацполіції в області Олександр Богомол. Він пояснив людям, що будь-які деталі щодо розкриття вбивства розголошувати правоохоронці не мають права, оскільки це може зашкодити слідству.

Він також зустрівся з родиною вбитої дівчини та запевнив, що поліція робить усе можливе, аби винні були покарані. «Сім’я матиме доступ до ходу розслідування і їй у першу чергу повідомлятимуть усі деталі справи», – сказав Богомол.

Як повідомляв УНІАН, тіло дівчини виявили у смт Вишнівець 26 червня на узбіччі дороги. Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Судмедексперти встановили, що 17-річну дівчину перед вбивством зґвалтували.