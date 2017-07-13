На Одещині піймали банду, яка напала на бізнесмена біля промринку "7-й кілометр" та забрала 3 мільйони

В Одеській області поліція сьогодні, 13 липня, затримала групу підозрюваних у розбійному нападі на київського підприємця і його неповнолітнього сина біля промтоварного ринку «7-й кілометр», скоєному 10 липня.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в області, банду, яка скоїла розбійний напад, відібравши у підприємців велику суму грошей, було затримано близько 4.00.

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За словами радника начальника регіонального главку поліції Руслана Форостяка, також вилучено два автомобілі Mercedes, на яких зловмисники зникли після нападу.

«Іномарки встановлено і вилучено на додачу до інших доказів. Зараз ведуться слідчі дії. Перевіряється можлива причетність затриманих до інших злочинів», - зазначив Форостяк.

Він акцентував, що є підстави вважати, що на рахунку цього угруповання, яке утворилося за етнічною ознакою, багато аналогічних злочинів, скоєних і в інших регіонах України.

Форостяк відмовився назвати точну кількість затриманих, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 10 липня в Одеській області під час збройного нападу біля промтоварного ринку «7-й кілометр» поранення дістали київський підприємець і його неповнолітній син. Зокрема, на автостоянці біля ринку шестеро зловмисників напали на 44-річного приватного підприємця - жителя Києва і його 17-річного сина. Нападники стріляли, а також били потерпілих руками і ногами.

Обидвох потерпілих госпіталізовано. З місця події вилучено 14 гільз калібру 9 мм від пристрою для відстрілу гумових куль, розкладний ніж та ін.

Заволодівши сумкою з грошима, зловмисники втекли на двох автомобілях Mercedes.

Викрадену суму правоохоронці не називають, однак, за неофіційними даними, бандити відібрали у підприємця близько 3 млн грн.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.