В Одесі озброєна банда зі стріляниною відібрала у киян сумку з трьома мільйонами гривень

В Одеській області на автостоянці біля промтоварного ринку «7-й кілометр» сьогодні було скоєно збройний розбійний напад, в результаті якого двоє людей дістали поранення з травматичного пістолета.

Як повідомив УНІАН радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, зловмисники вчинили напад на підприємців, відібравши велику суму грошей.

«Розбійний напад з метою заволодіння матеріальними засобами. Двоє людей постраждали - фізичні ушкодження, поранення з травматичної зброї. Наразі проводяться оперативно-слідчі дії відповідно до ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України», - сказав Форостяк.

Як повідомив представник в правоохоронних органах, постраждалі - жителі іншого регіону України, які приїхали, щоб закупити товар. Озброєні зловмисники втекли на автомобілях.

За попередніми даними, сума грошей, що була в сумці, яку відібрали невідомі в масках, перевищує 1 млн грн. За даними видання "Страна", у сумці знаходилися 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень.