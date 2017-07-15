Рятувальники оприлюднили шокуючу статистику загибелі людей на водоймах

10:51, 15 липня 2017
Інциденти
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Всього з початку року на водоймах у країні вже загинули 456 осіб, серед них - 49 дітей.

Врятовано 350 чоловік, у тому числі 80 дітей / фото УНІАН

В Україні з початку року на водоймах загинуло 49 дітей.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, лише з початку літа на річках та озерах загинуло 35 дітей. 

Загалом з початку року на водоймах в країні вже загинуло 456 осіб. Врятовано 350 осіб, у тому числі 80 дітей. 

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм.

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Теги: #ДСНС#загибель на воді