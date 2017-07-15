Рятувальники оприлюднили шокуючу статистику загибелі людей на водоймах
10:51, 15 липня 2017Інциденти
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Всього з початку року на водоймах у країні вже загинули 456 осіб, серед них - 49 дітей.
Врятовано 350 осіб, у тому числі 80 дітей / фото УНІАН
В Україні з початку року на водоймах загинуло 49 дітей.
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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, лише з початку літа на річках та озерах загинуло 35 дітей.
Загалом з початку року на водоймах в країні вже загинуло 456 осіб. Врятовано 350 осіб, у тому числі 80 дітей.
Рятувальники закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм.
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