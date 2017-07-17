В одну мить втратила матір і чоловіка: дружина загиблого байкера розповіла про страшну ДТП у Києві (фото, відео)

Світ столичних байкерів шокований трагедією на дорозі – наступного дня після власного весілля чоловік віз тещу на мотоциклі, його дружина теж на байку їхала слідом, і на її очах перший мотоцикл не втримався на дорозі та перекинувся. За кермом байка був Костянтин Тарасенко, з ним була його теща – 51-річна Валентина Туровська, йдеться в сюжеті ТСН.

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Вони були молодою і дуже гарною парою. Судячи зі сторінок у соцмережах, були закохані у машини і швидкість – постили відео подорожей і світлини байків. Сьогодні на сторінці сотні перепостів з однією чорно-білою фото усміхненого Костянтина. Друзі пишуть, що не розуміють, як це могло статися, бо Тарасенко був досвідченим байкером і навіть вчив інших – є ті, хто зі словами співчуття дякує, що саме він змусив їх перебороти страх і сісти за кермо мотоцикла.

Версії свідків про причини аварії різняться. Хтось твердить, що мотоцикл зненацька врізався у відбійник і потім перекинувся. Хтось запевняє – байк підрізало інше авто.

Вікторія усі ці версії відкидає. "Я їхала позаду, він заїхав на слизьку роздільну смугу, обганяючи при цьому автомобіль, і загальмував якось невдало, його так колесом об бардюр – і все. Більше розповідати немає чого", - каже свідок ДТП. Аварію вона називає випадковістю.

Друзі збирають гроші на похорон. Пишуть, що родина у липні мала два великих свята – тиждень тому відзначили 40-річчя Костянтина, потім весілля, а тепер ще й доведеться відбути похорон. Про це пише і сама Вікторія – свій пост про загибель найрідніших, чоловіка і мами, вона закінчила словами: "Бережіть близьких, кожен день може стати останнім".