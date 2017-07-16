У Львівській області внаслідок двох ДТП загинули п'ятеро людей

На Львівщині на автодорозі Львів - Самбір - Ужгород внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще троє загинули внаслідок ДТП на автодорозі Львів - Тернопіль.

"В Старосамбірський відділ поліції 15 липня надійшла інформація про те, що близько 23.50 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород поблизу села Бачина сталася дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген» не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся", - повідомили у прес-службі.

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В результаті ДТП 35-річна жінка, яка знаходилася в автомобілі, загинула на місці події. Двоє травмованих чоловіків віком 19 та 24 роки були доставлені до реанімаційного відділення районної лікарні. Молодший з них від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Розслідування триває.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 06.10 на автодорозі Львів - Тернопіль, повідомляє у Facebook Головне управління Нацполіції у Львівській області.

«Працівники поліції попередньо встановили, що поблизу села Куровичі Золочівського району зіткнулися автомобілі «Рено Лагуна» та «Део Сенс». Внаслідок ДТП троє пасажирів «Део» загинули на місці події. Троє пасажирів «Рено» з тілесними ушкодженнями доставлені в медичні заклади», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють анкетні дані потерпілих та загиблих, з’ясовуються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.