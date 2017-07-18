На Яворівському полігоні знайшли повішеним військового, який зник в березні

У лісосмузі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівського полігону) на Львівщині вчора знайшли повішеним військовослужбовця, який перебував на навчанні оперативного резерву першої черги від однієї з військових частин Збройних Сил України. Про це повідомила прес-служба центру.

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«17 липня 2017 року в лісосмузі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки виявлено повішеним тіло військовослужбовця, який перебував на навчанні оперативного резерву першої черги від однієї з військових частин Збройних Сил України», – зазначено в повідомленні.

Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено, причиною загибелі військовослужбовця, найімовірніше, є самогубство.

За цим фактом призначено службове розслідування. Військова прокуратура Львівського гарнізону проводить слідчі дії.

З 27 березня 2017 року цей військовослужбовець перебував у розшуку, про що було повідомлено Військову прокуратуру Львівського гарнізону та Військову службу правопорядку.