ДТП за участю військових на Херсонщині: один контрактник загинув, ще трьох госпіталізовано

У Херсонській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув матрос-контрактник Військово-морських сил Збройних сил України, ще трьох військовослужбовців госпіталізовано з травмами.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил ЗСУ (штаб-квартира в Одесі), аварія сталася ввечері 12 липня в Херсонському регіоні.

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«У результаті ДТП за участю особового складу ВМС загинув матрос військової служби за контрактом Максим Клусов. Ще троє військовослужбовців дістали тілесні ушкодження, їх доставлено до однієї з місцевих лікарень», - відзначили в прес-центрі.

З метою з'ясування всіх обставин, які призвели до трагедії, командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко призначив службове розслідування.