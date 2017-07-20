У Дніпрі троє рятувальників постраждали від вибуху під час гасіння пожежі

У Дніпрі вчора, 19 липня, під час гасіння пожежі на відкритій площадці пункту прийому чорного металобрухту на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув кисневий балон, який лежав під купою сміття. Про це повідомляє прес-служба місцевого ДСНС.

В результаті троє рятувальників отримали травми, на даний момент двоє з них перебувають на стаціонарному лікуванні.

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Старший пожежний (1989 р. н.) отримав термічні опіки обох очей, обличчя і тіла.

Командир відділення (1984 р. н.) отримав забій колінного суглоб і баротравму (пошкодження тканин, викликане зміною об'єму газів у порожнинах тіла в результаті зміни тиску).

Пожежного-рятувальника (1989 р. н.), який перебував у шоковому стані, надана психологічна допомога.

У зв'язку з інцидентом ліквідацію пожежі площею 80 кв. м закінчили рятувальники 2-ї державної пожарноспасательной частини. Вони винесли з території близько 20 балонів з ацетиленом. Зазвичай цей газ використовують для автогенного зварювання й різання металів. Технологія передбачає використання двох балонів з газом: в одному з яких знаходиться кисень, а в іншому — ацетилен.