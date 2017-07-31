У Києві авто влетіло у натовп людей (фото)

31 липня в Києві на перетині вулиць Гречка і Північно-Сирецької водій не впорався з керуванням та влетів у натовп людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"З місця аварії швидка госпіталізувала постраждалих. Оформляв ДТП патруль поліції", - йдеться у повідомленні.

Наразі обставини аварії з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня неподалік від будівлі Ради в столиці автомобіль Hyundai збив співробітника поліції.