У Києві авто влетіло у натовп людей (фото)
14:39, 31 липня 2017Інциденти
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У столиці водій автомобіля не впорався з керуванням, унаслідок чого в'їхав у натовп.
Постраждалих госпіталізували з місця ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua
31 липня в Києві на перетині вулиць Гречка і Північно-Сирецької водій не впорався з керуванням та влетів у натовп людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"З місця аварії швидка госпіталізувала постраждалих. Оформляв ДТП патруль поліції", - йдеться у повідомленні.
Наразі обставини аварії з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня неподалік від будівлі Ради в столиці автомобіль Hyundai збив співробітника поліції.
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