У Києві біля Ради авто збило поліцейського (відео)

11 липня неподалік від будівлі Ради в столиці автомобіль Hyundai збив співробітника поліції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

"У центрі Києва, біля Верховної Ради, на перетині вулиць Шовковичної та Грушевського, водій автомобіля Hyundai збив лейтенанта поліції, який перебігав на "зелений" сигнал світлофора", - йдеться у повідомленні.

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При зіткненні з автомобілем правоохоронець вдарився головою об лобове скло, а також травмував ногу, його госпіталізували.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня навпроти Кабміну, де протестували пенсіонери МВС, Porsche Panamera в'їхав у натовп і переїхав ногу одному з активістів.