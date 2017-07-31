Під Києвом мікроавтобус влетів у фуру, є жертви (фото)

Під Києвом на Житомирській трасі сталася масштабна смертельна ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Поліція зупинила фуру через спеку, щоб та не в'їхала в місто. У цей час у фуру, яка стояла, на повному ходу влетів мікроавтобус Renault, в якому перебували близько 6-ти осіб.

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"1 загинув на місці, 2-й у кареті швидкої допомоги, водій не постраждав. Зі слів свідка, постраждалим першу допомогу надавали цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Києві на перетині вулиць Гречка і Північно-Сирецької водій не впорався з керуванням та влетів у натовп людей.