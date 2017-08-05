У Києві чоловік підірвав себе гранатою

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, який, ймовірно, себе підірвав гранатою.

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Про це повідомили речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook.

«Подія сталася у Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією, загиблий підірвав себе. Вчора о 16-й годині правоохоронці отримали повідомлення від перехожих про виявлення у лісі неподалік від озера Нивка (село Катеринівка) мертвого чоловіка. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка ретельно оглянула місце події. Попередньо встановлено, що у чоловіка численні травми обличчя, рук та грудей, які характерні для мінно-вибухового удару», - написала вона.

Встановлено, що загиблий 1973 року народження, який народився у Кіровоградській області та зареєстрований на Полтавщині.

«Під час відпрацювання прилеглої території вилучено деформовані фрагменти, ймовірно, гранати, документи та особисті речі загиблого. Біля тіла виявлена воронка. Експерти припускають, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло», - зазначила Блищик.

За її словами, зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини і причини трагічної події.