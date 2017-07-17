В Одесі через вибух гранати загинув 16-річний підліток

У Малиновському районі Одеси сьогодні в результаті вибуху гранати загинув 16-річний підліток, ще двох госпіталізовано. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Одеській області, о 12.18 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вибух в одній з квартир багатоквартирного будинку на вулиці Дальницькій. За словами поліцейських, які прибули на місце події, встановлено, що вибухнула бойова граната РГД-5.

У результаті вибуху загинув 16-річний підліток, ще двох його приятелів з пораненнями госпіталізовано.

Поліція встановлює, яким чином граната потрапила до підлітків. За попередньою версією, боєприпас у квартиру приніс один з постраждалих приятелів загиблого.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) та ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Проводяться першочергові оперативно-слідчі дії.