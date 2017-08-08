Масштабна ДТП в центрі Києва: зіштовхнулися чотири автомобілі (відео)

В центрі Києва сталася серйозна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"На О. Гончара, 81, водій автомобіля Mitsubishi, летів у бік Ярославового Валу, щоб об'їхати пробку він виїжджає на смугу зустрічного руху, де б'ється "лоб-в-лоб" з автомобілем Daewoo, від чого останнього відкидає ВАЗ. За автомобілем Mitsubishi на зустрічну так само виїхав і водій BMW X5. Він в'їхав в задню частину автомобіля Mitsubishi", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що відразу після аварії, водій разом зі своїми пасажирами зникли. Зараз ведуться їх пошуки. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав.

Раніше у Києві легковик на смерть збив водія тролейбуса, який вийшов на дорогу, щоб його відремонтувати.