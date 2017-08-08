У Києві легковик на смерть збив водія тролейбуса, який вийшов на дорогу, щоб його відремонтувати

У Києві легковик на смерть збив водія тролейбуса, який вийшов на дорогу, щоб відремонтувати транспортний засіб. Про це повідомляє "Еспрессо".

Так, у Деснянському районі Києва на проспекті Ватутіна у службового тролейбуса злетіла контактна мережа. Водій вийшов, щоб поправити її. В цей час ззаду їхав Volkswagen Passat і через погані погодні умови, не помітивши перешкоду перед собою, збив робітника.

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Удар був такої сили, що тіло відлетіло на 20 метрів. Медикам, що прибули на місце події, нічого не залишалося, як констатувати смерть. Загиблому чоловікові близько 40 років. Обставини ДТП буде з'ясовувати слідство.

Як повідомляв УНІАН, на Набережному шосе в столиці сталося серйозне ДТП, через яке утворилася велика пробка біля метро "Дніпро". На з'їзді з паркової дороги вилетів з проїжджої частини і перекинувся на дах BMW.