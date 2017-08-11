В Івано-Франківську помер підприємець, якого розстріляли в авто

В Івано-Франківську 9 серпня помер підприємець Ігор Гербін, авто якого 31 липня в центрі міста розстріляв нині затриманий Михайло Дерещук. Про це повідомила донька померлого на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією місцевих Інтернет-видань, Гербін помер у лікарні, він не зміг перенести травм, які отримав під час стрілянини. Потерпілий переніс кілька операцій, проте врятувати його життя не змогли.

Як повідомляв УНІАН 31 липня, в центрі Івано-Франківська невідомий зловмисник з хуліганських мотивів стріляв в 54-річного підприємця, який знаходився в автомобілі «Audi A6». Нападник з місця злочину втік. Того ж дня ввечері стрілка було затримано. В ході розслідування встановлено, що зловмисник здійснив з пістолета Макарова шість пострілів. Мотивом для скоєння протиправних дій стала помста.

Прокуратура стрілянину в центрі Франківська кваліфікувала як замах на вбивство. Розшукуваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство громадянина Г. Суд Івано-Франківська взяв затриманого стрільця Михайла Дерещука під варту на 60 діб.