На Житомирщині розслідується конфлікт за участю підприємця, під час якого одна людина загинула

На Житомирщині розслідується конфлікт, під час якого одна людина загинула і ще одна - госпіталізована.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 11 серпня у селищі Пулини четверо приїжджих чоловіків влаштували розбірки із місцевим підприємцем. У результаті останній із травмами знаходиться у лікарні, один з приїжджих загинув від отриманих ножових поранень, інший - затриманий. Ще двох учасників події правоохоронці розшукують.

Близько 18.45 до поліції надійшла інформація про доставлення до Хорошівської лікарні 21-річного жителя м. Коростеня із ножовими пораненнями, від яких чоловік помер.

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Під час з'ясування всіх обставин працівники слідчо-оперативної групи дізнались, що разом із загиблим до лікарні приїхав його молодший брат, 15-річний коростенець. Нині він дає свідчення поліцейським.

За попередніми даними, четверо жителів Коростенського району, серед яких і загиблий, приїхали до селища Пулини. На одній з вулиць цього селища вони спеціально перестріли 36-річного місцевого підприємця, якому після короткої суперечки почали наносити удари битами. У руках зловмисників, за словами чоловіка, був також пістолет. Захищаючись, він застосував ножа, яким і поранив двох із нападників. Для одного із них згодом ці поранення виявились фатальними.

Не зважаючи на такі обставини, конфлікт продовжився біля лікарні, куди спочатку самостійно на власному авто приїхав підприємець, а слідом за ним і приїжджі чоловіки. Місцевого чоловіка госпіталізували із попереднім діагнозом " перелом щелепи, рвані рани голови, садна тулуба та ніг ". А нападники поспішили втекти.

Свого пораненого поплічника уже без свідомості зловмисники доставили до Хорошівської лікарні, де й залишили із його братом. Нині він затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Попередня кваліфікація подій – ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають пошуки двох інших учасників конфлікту. Також правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного встановлення усіх обставин. За однією з версій, причиною конфлікту стали боргові зобов'язання підприємця. Нині ця інформація перевіряється.