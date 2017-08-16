На Одещині в ДТП загинув військовий

Сьогодні в Одеській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

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«Сьогодні на Одещині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у результаті необережності і, як наслідок, нещасного випадку, загинув військовослужбовець», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом Військова служба правопорядку та Національна поліція проводять слідчі дії. Також призначено службове розслідування. «Командування та особовий склад військової частини, де служив загиблий, щиро співчуває рідним та близьким потерпілого», - наголосили в прес-службі.