На Одещині в ДТП загинув військовий

21:48, 16 серпня 2017
Інциденти
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Військова служба правопорядку та Національна поліція проводять слідчі дії. Також призначено службове розслідування.

ДТП сталася з необережності / volynnews.com

Сьогодні в Одеській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

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«Сьогодні на Одещині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у результаті необережності і, як наслідок, нещасного випадку, загинув військовослужбовець», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом Військова служба правопорядку та Національна поліція проводять слідчі дії. Також призначено службове розслідування. «Командування та особовий склад військової частини, де служив загиблий, щиро співчуває рідним та близьким потерпілого», - наголосили в прес-службі.

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Теги: #військовий загинув у ДТП