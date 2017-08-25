На Вінниччині прямо під час руху загорівся поїзд із пасажирами (фото)

У Вінницькій області поїзд із пасажирами спалахнув прямло під час руху. Про це повідомляє місцеве видання «20 хвилин».

Зазначається, що на момент, коли сталося загоряння у потязі сполученням «Гайворон – Рудниця» знаходилось 25 пасажирів. Зазначається, що машиніст потягу вчасно зреагував на надзвичайну подію та відчепив три вагони, де перебували люди.

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Інцидент стався в сьомій годині вечора за межами населеного пункту села Яланець. Прибувши на місце, пожежники загасили вогонь.