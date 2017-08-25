На Вінниччині прямо під час руху загорівся поїзд із пасажирами (фото)
13:58, 25 серпня 2017Інциденти
265 0
У потязі сполученням «Гайворон – Рудниця» знаходилось 25 пасажирів.
У потязі було 25 пасажирів / фото vn.20minut.ua
У Вінницькій області поїзд із пасажирами спалахнув прямло під час руху. Про це повідомляє місцеве видання «20 хвилин».
vn.20minut.ua
Зазначається, що на момент, коли сталося загоряння у потязі сполученням «Гайворон – Рудниця» знаходилось 25 пасажирів. Зазначається, що машиніст потягу вчасно зреагував на надзвичайну подію та відчепив три вагони, де перебували люди.
Читайте такожВ Одесі сталась масштабна пожежа у нічному клубі - ЗМІ (фото, відео)
Інцидент стався в сьомій годині вечора за межами населеного пункту села Яланець. Прибувши на місце, пожежники загасили вогонь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter