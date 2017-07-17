У Києві батько зарізав сина через квартирне питання

У Дарницькому районі Києва батько зарізав сина, повідомляє Espreso.TV.

Відзначається, що загиблому було близько сорока років, раніше він був неодноразово судимий за різними статтями, в тому числі і за вбивство.

При цьому в сім'ї постійно виникали конфлікти на грунті квартирного питання. За інформацією сусідів, син виганяв батьків з будинку на вулицю.

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Згідно з інформацією правоохоронців, напередодні ввечері в квартирі вживали спиртні напої. Між членами сім'ї спалахнула сварка, в результаті чого батько схопив ножа і вдарив ним сина. Після цього останній вигнав батьків з дому. Коли вони повернулися додому, то знайшли мертвого сина.

Нагадаємо, раніше в Києві серед ночі порізали 18-річну дівчину.