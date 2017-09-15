В Івано-Франківську студент-першокурсник загинув, випавши з 9-го поверху гуртожитку

В Івано-Франківську студент-першокурсник загинув внаслідок падіння з дев'ятого поверху гуртожитку.

Як повідомили УНІАН у поліції Івано-Франківська, сьогодні, 15 вересня, з дев'ятого поверху гуртожитку Івано-Франківського національного медичного університету випав першокурсник стоматологічного факультету. За інформацією поліції, 18-річний студент разом із двома іншими студентами проживав у гуртожитку на 9-му поверсі. Зранку двоє хлопців пішли на заняття, а вахтеру сказали, що третій не йде, бо захворів. Приблизно о 8.20 поблизу будівлі гуртожитку на землі хлопця побачив охоронець.

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Карета швидкої допомоги відвезла потерпілого в обласну клінічну лікарню, де в реанімації він помер. Слідство з’ясовує, випав хлопець з необережності чи самовільно стрибнув униз. Передсмертну записку у кімнаті чи біля хлопця не знайдено, поінформували у поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі при падінні з 9-го поверху вишу загинув студент. У поліції розповіли, що хлопець залишив при собі кілька передсмертних записок.