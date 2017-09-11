В Одесі при падінні з 9-го поверху вишу загинув студент

В Одесі поліція сьогодні почала розслідування за фактом загибелі студента при падінні з 9-го поверху будівлі вишу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що з вікна будівлі навчального корпусу одного з вишів випав студент.

Для детального встановлення всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

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Працівники поліції з'ясували, що 18-річний юнак вирішив таким чином звести рахунки з життям.

«При цьому хлопець залишив при собі кілька передсмертних записок», - стверджують у головному управлінні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять подальшу перевірку.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі загинула 5-річна дитина, випавши з вікна 11-го поверху житлового будинку.