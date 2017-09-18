На Миколаївщині загорілась бойова машина під час бригадних навчань

У Миколаївській області загорілась бойова машина під час бригадних навчань поблизу смт. Веселиново. Про це у Facebook повідомляє 79-та окрема десантно-штурмова бригада.

«Сьогодні в одному з підрозділів бригади, які виконували навчально-бойові завдання у ході бригадних навчань, під час здійснення маршу в районі смт. Веселиново Миколаївської області відбулося загоряння бойової машини – самохідної артилерійської установки», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що загоряння одразу ж локалізували, людських втрат немає, загрози цивільному населенню відсутні.

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«Точні причини пожежі та обсяги завданої шкоди з'ясовуються, проводиться службове розслідування. На місці працюють представники військової прокуратури, ДСНС. Розпочате слідство», - йдеться у повідомленні.

Підрозділи бригади продовжують виконувати навчально-бойові завдання у плановому режимі.

Як повідомляв УНІАН раніше, українські Військово-Морські Сили здійснили поромну переправу і взяли під охорону і оборону важливі об'єкти.

«Ця операція пройшла у рамках командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017»... сили (війська) здійснили в одному з портів вивантаження підрозділів морської піхоти із середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко». Крім того, морські піхотинці провели тактичні навчання з охорони й оборони портів із залученням артилерійських підрозділів», - йшлося в повідомленні.