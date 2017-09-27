Вибухи на складі боєприпасів в Калинівці: евакуйовано 28,3 тисячі чоловік, одна жінка постраждала

Станом на 6:00 ранку середи у Калинівському районі евакуйовані 28,3 тисяч осіб, з яких евакуюється власним транспортом 20 тисяч чоловік, зі збірних пунктів – 8,3 тисячі чоловік. Крім того, з Центральної районної лікарні евакуйовано 180 хворих, говориться в повідомленні ДержНС.

За попередньою інформацією, одна жінка травмована, її доставили в вінницьку Центральну районну лікарню. Підрозділами ДержНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

Наразі закрито руху всіх видів транспорту, утому числі:

- автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський;

- залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці;

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- повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від м. Калинівка.

Відключено лінії електропередач Калинівка-УкрФлора та Калинівка-Лаврівка. Відключено газопостачання с. Дорожнє, с. Медвідка, с. Лаврівка. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.