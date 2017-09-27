Причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що зараз відпрацьовуються різні версії причин пожежі в Калинівці, але, ймовірно, мова йде про зовнішні фактори. Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

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"Втім, це будуть коментувати компетентні органи. Зараз головне - подбати про безпеку людей і максимально швидко подолати наслідки події", - уточнив він.

За словами глави Кабміну, зараз мобілізовані всі служби, ситуація контрольована, вживаються заходи щодо гасіння пожежі, мобілізована техніка і особовий склад.

"Зараз всі роблять все можливе. Кожен підрозділ виконує свої функції - ДержНС, Нацполиция, Міноборони", - запевнив Гройсман.