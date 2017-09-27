"Украероцентр" закрив повітряний простір у радіусі 50 кілометрів від зони спалаху військового складу

"Украероцентр" закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони спалаху військового складу вуКалинівці, від поверхні до необмеженої висоти, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в Facebook.

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"Зараз МІУ очікує уточнень від ГШ ЗСУ і командування ВПС України щодо зони обмеження польотів повітряних суден. Окремо рішенням "Украероцентру" закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони спалаху, від поверхні до необмеженої висоти", - написав він.

Заступник міністра зазначив, що на даний момент закрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі державного значення М-21 Житомир - Могилів-Подільський.

"Ситуація, яка склалася, в межах компетенції, знаходиться на постійному контролі у керівництва МІУ", - підсумував Лавренюк.