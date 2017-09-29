У Маріуполі рятувальник забив безхатченка молотком

У Маріуполі до 7,5 років тюрми засуджено працівника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, який під час сварки наніс чоловіку чисельні удари молотком, від котрих потерпілий помер на місці. Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, трагічна подія сталася 8 травня поточного року в Центральному районі Маріуполя.

«У під’їзді одного з багатоповерхових будинків 42-річний фельдшер одного з відділень пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки наніс чисельні удари молотком по голові та тілу потерпілому, від яких останній помер на місці», - йдеться в повідомленні.

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Як встановили слідчі, загиблим виявився 49-річний чоловік, який не мав постійного місця проживання.

Обвинувачений повністю визнав свою провину в умисному вбивстві та розкаявся. Його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі затримали жінку, яка в театрі вдарила молотком бійця АТО.