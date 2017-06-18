У Дніпрі затримали жінку, яка в театрі вдарила молотком бійця АТО

У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка в оперному театрі вдарила молотком бійця АТО. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міський відділ поліції.

Проти жінки відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Підозрювану доправили до Дніпровського відділу поліції, з нею розпочинають слідчі дії.

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Зазначається, що раніше жінка перебувала у розшуку.

Інцидент з побиттям учасника АТО стався у жовтні 2016 року у театрі опери та балету. Під час антракту одна з глядачок накинулась з молотком на бійця, який прийшов до театру у військовій формі. У поліції повідомили, що в сумочці у жінки виявили кухонний ніж.

Учасник АТО отримав травму голови, рану зашивали в лікарні.