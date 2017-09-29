У Миколаєві поліція зі стріляниною затримала п'яних військових, які влаштували ДТП (фото, відео)

У Миколаєві вранці в п'ятницю, 29 вересня, співробітники патрульної поліції влаштували погоню за мікроавтобусом з п'яними військовослужбовцями і застосували зброю, щоб зупинити їх опір. Про це пише місцеве видання "Новости N".

Відзначається, що патрульні по гучномовцю вимагали зупинитися, на що водій мікроавтобуса не відреагував, почавши прискорення руху.

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"На вулиці Садовій утікач, вийшовши на смугу зустрічного руху і ледь не скоїв зіткнення із зустрічним транспортом, розвернувся і поїхав у бік вулиці Пушкінської, де звернув на вул. Наваринську і поїхав проти напрямку одностороннього руху. Після він звернув на вул. Адмірала Макарова, звідти на вул. Нікольську, де, ледь не збивши патрульного, звернув на вул. Потьомкінську. Там при повороті на вул. Артилерійську мікроавтобус врізався в електроопору, зачепивши її, та був заблокований патрульними автомобілями", - сказано в повідомленні.

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В автомобілі знаходилися 5 осіб з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Вони чинили опір патрульним, намагалися втекти з місця події. Правоохоронцям довелося навіть зробити попереджувальний постріл в повітря, так як була підозра, що у чоловіків є зброя. У підсумку всі були затримані.

"Всі затримані – військовослужбовці однієї з військових частин м. Миколаєва. Всі були п'яні, їх передали військовій поліції", - наголошується в повідомленні.

Раніше в Одеській області п'яний водій на BMW в'їхав у пасажирський автобус.