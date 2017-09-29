Вбитому в Черкасах депутату відкрито погрожував його попередник - мер

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що вбитому депутату Черкаської міської ради Михайлу Бінусову, якого нещодавно призначили виконувачем обов'язків начальника Департаменту житлово-комунального господарства міськради, відкрито погрожував його попередник. Про це мер сказав журналістам, повідомляє ТСН.

"Йому (Бінусову – УНІАН) відкрито погрожували. Керівник департаменту (житлово-комунального господарства), який зараз на лікарняному, відкрито погрожував. Вбити держслужбовця такого рівня, вбити очільника обласного осередку політичної сили "УКРОП", вбити депутата Черкаської міськради - це просто зухвале вбивство", - зазначив мер.

У Черкасах у зв'язку із вбивством Бінусова оголосили день жалоби.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах знайдено вбитим депутата міської ради Бінусова. Невідомі розстріляли депутата з автоматичної зброї. На території області введено в дію план "Сирена". На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "умисне вбивство".

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Факт вбивства Бінусова підтвердили в партії "УКРОП", він очолював обласний осередок політичної сили. "У результаті нападу депутат загинув на місці. За попередньою інформацією, злочинці здійснили більше 20 пострілів з автомата Калашникова", - йдеться в повідомленні партії.

Черкаська міська рада скликає сьогодні позачергове пленарне засідання другої сесії у зв'язку із вбивством депутата.

22 вересня Бінусов був призначений в.о. начальника департаменту ЖКК Черкаської міськради.

Мер Черкас Бондаренко заявив, що Бінусов був розстріляний після виступу на місцевому телеканалі, де "викривав корупційні схеми". "Відомо те, що він був розстріляний підло після прямого ефіру на телеканалі "Рось", де він викривав корупційні схеми, які через Департамент ЖКГ здійснювало відоме в місті організоване злочине угруповання", - сказав Бондаренко.

Він також наголосив, що напередодні Бінусов "запобіг платежам, які здійснювалися на фірми, підконтрольні цьому відомому злочинному угрупованню в місті, і після цього відбулася така подія".