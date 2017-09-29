Розстріляний у Черкасах депутат знав, що на його життя готується замах - мер

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що Михайло Бінус раніше повідомляв про те, що планувався замах на його життя. Про це повідомляє "112 Україна".

"Він вийшов з ефіру о 22:00 я з ним спілкувався по телефону. І поліція, і прокурори, і СБУ, я місяць тому повідомляв про ситуацію, зокрема Михайло Бінусов повідомляв, що було замовлено вбивство і аварія по мені (Михайлу Бінусові, - ред.)", - прокоментував міський голова Черкас.

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Як повідомляв УНІАН, у Черкасах з автомата розстріляли депутата міськради, голову обласного об'єднання «УКРОП» Михайла Бінусова.

За попередньою інформацією, злочинці зробили понад 20 пострілів з автомата Калашникова.