На Житомирщині підірвали автомобіль депутата облради (фото)

Глава прес-центру партії "УКРОП" Євгенія Кравчук повідомила, що в ніч убивства депутата черкаської міськради Михайла Бінусова підірвали автомобіль ще одного члена фракції "УКРОП" - депутата Житомирської облради Наталії Кокітко. Про це вона написала у Facebook.

"У ніч на 29 вересня в смт. Першотравенськ Баранівської громади підірвали автомобіль голови фракції "УКРОП" у Житомирській обласній раді, заступника Барановського міського голови Наталії Кокітко", - йдеться в повідомленні.

За словами представниці фракції, вибух стався близько 4-ї години ранку. В результаті у вогні опинилися капот, двигун, передня панель і шкіряні передні сидіння автомобіля марки Hyundai.

"Фахівці ще не зробили висновків, але навряд чи машина вибухнула сама. Якщо її підірвали навмисно, то це може бути пов'язано з моєю депутатською та громадською діяльністю", - заявляє сама Наталя Кокитко.

Як повідомляв УНІАН, в Черкасах був знайдений убитим депутат міської ради Бінусов. Невідомі розстріляли депутата з автоматичної зброї. На території області введено в дію план "Сирена". На розшук зловмисників спрямований весь особовий склад кримінальної поліції області.