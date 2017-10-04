На Львівщині біля школи знайшли артилерійський снаряд
17:32, 04 жовтня 2017Інциденти
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Вибухонебезпечний предмет ззовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Місце події огороджено та знаходиться під охороною поліції / lviv.dsns.gov.ua
Біля навчально-виховного комплексу на Львівщині знайшли артилерійський снаряд. Про це повідомляє ДСНС області.
Його знайшли під час земляних робіт на відстані 25 м від комплексу. З навчально-виховного комплексу евакуювали 132 людей, з них 77 школярів та 28 дітей дошкільного віку.
Про небезпечну знахідку повідомили у правоохоронні органи, рятувальникам. Місце події огородили, там чергує поліція.
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Вибухонебезпечний предмет ззовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
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