На Львівщині біля школи знайшли артилерійський снаряд

Біля навчально-виховного комплексу на Львівщині знайшли артилерійський снаряд. Про це повідомляє ДСНС області.

Його знайшли під час земляних робіт на відстані 25 м від комплексу. З навчально-виховного комплексу евакуювали 132 людей, з них 77 школярів та 28 дітей дошкільного віку.

Про небезпечну знахідку повідомили у правоохоронні органи, рятувальникам. Місце події огородили, там чергує поліція.

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Вибухонебезпечний предмет ззовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

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