В Одесі у вікно житлового будинку кинули гранату

Правоохоронці в Одесі розслідують обставини вибуху гранати, що стався у приватному будинку на вулиці Бажана.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

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"На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що невідомі особи кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух. На місце події прибула слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.