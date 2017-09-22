В Одесі у вікно житлового будинку кинули гранату
23:49, 22 вересня 2017Інциденти
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Невідомі особи кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух.
У вікно кинули гранату / фото facebook.com/gunp.odessa
Правоохоронці в Одесі розслідують обставини вибуху гранати, що стався у приватному будинку на вулиці Бажана.
Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.
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"На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що невідомі особи кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух. На місце події прибула слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.
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