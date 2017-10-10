На Львівщині литовець намагався вивезти за кордон розвідувальний пристрій

У Львівській області на українсько-польському кордоні у громадянина Литви виявили розвідувальний пристрій військового призначення.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що учора, 9 жовтня, в пункт пропуску «Угринів», на виїзд з України, прибув легковий автомобіль Range Rover. Іномарка литовської реєстрації, під керуванням громадянина Литви, слідувала по смузі руху «зелений коридор».

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Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці помітили стурбованість водія і ініціювали проведення заходів контролю другої лінії відносно даної автівки. Під час поглибленого огляду іномарки, прикордонники спільно із співробітниками фіскальної служби, в багажному відділенні виявили складову частину мобільного автоматичного КВ радіопеленгатора Р-355 «Черемуха-1» 1968 року виробництва.

Наразі пристрій встановленим порядком передано співробітникам фіскальної служби. Тривають слідчі дії.