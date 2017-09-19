Українські прикордонники зі стріляниною затримали автомобілі, в яких везли в Росію 4 тонни меду

У Луганській області прикордонники із застосуванням зброї затримали дев'ятьох українців, які на двох автомобілях везли до Росії 4 тонни меду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, автомобілі були затримані вчора, 18 вересня, біля українсько-російського кордону.

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За відомостями ДПСУ, порушників затримали під час реалізації інформації, яку здобули оперативні підрозділи Державної прикордонної служби. Автомобілі «УАЗ» української реєстрації зупинили на напрямку українського населеного пункту Нижня Бараниківка та російського Калмиківка за 50 м від кордону з Росією.

Щоб зупинити правопорушників, які швидко рухались в бік держрубежу, прикордонникам довелось здійснити 8 попереджувальних пострілів вгору з автомату Калашникова. В автомобілях їхало 9 громадян України. Вони перевозили близько 4 тонн меду та медового пилку.

На затриманих складено протоколи за ст.204-1 КУпАП, справу скеровано до суду, вантаж та автомобілі передано представникам ДФС.