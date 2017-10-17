На Житомирщині піротехніки вилучили та знищили 44 мінометні міни часів минулих воєн (фото)

На Житомирщині піротехніки знищили 44 боєприпаси часів минулих війн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, сьогодні група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила 44 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, знайдених напередодні, 16 жовтня.

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«Поблизу села Вільшанка Чуднівського району так звані «мисливці» за металобрухтом натрапили на небезпечне відлуння війни на полі. Про це вони одразу ж повідомили рятувальників», - уточнили у прес-службі відомства.

Фахівці ДСНС ідентифікували знахідки як 44 мінометні міни калібром 82 мм.