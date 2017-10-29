Облава на нічний клуб у Києві: кільком затриманим видали повістки до військкомату і відпустили

Поліція відпустила декілька затриманих в київському нічному клубі Jugendhub, вручивши їм повістки. Про це повідомила виконавчий директор "Схід - SOS" Олександра Дворецька на своїй сторінці в Facebook.

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"Кілька хлопців відпустили додому, видавши … повістки. Весь день вчора їх пресували на пункті збору, не допускали адвокатів і медиків, водили до "полковника" по 1-2 людини і змушували підписувати якісь папери", - написала Дворецька.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня під час обшуку у київському нічному клубі Jugendhub поліція затримала 17 осіб з наркотиками, а також виявила 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У столичній поліції повідомили, що з липня цього року, коли нічний заклад розпочав свою роботу, правоохоронцям почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також в закладі можуть продавати наркотики.

Під час перевірки таких звернень правоохоронці задокументували п’ять фактів зберігання наркотиків у відвідувачів закладу. Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців у клубі.