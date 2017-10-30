У мережі з'явилося відео збройного нападу на виборчу дільницю на Дніпропетровщині

У поліції оприлюднили відео з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано напад озброєних людей на виборчу дільницю у селі Майське Дніпропетровської області. Відео опубліковано на YouTube поліцією області.

Встановлено, що 29 жовтня близько 18:30 на виборчу ділянку в с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшли 24 людини, які пошкодили майно, кинули димові шашки і намагалися пошкодити виборчу документацію, в тому числі урни з бюлетенями.

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Поліцейським, які охороняли виборчу дільницю, вдалося відтіснити їх на вулицю, після чого зловмисники втекли на автомобілях. Під час нападу тілесні ушкодження отримали троє співробітників поліції.

Незважаючи на це, правоохоронці не дали нападникам можливості зірвати виборчий процес на дільниці - всі бюлетені були збережені, комісія продовжила свою роботу. В ході оголошеного по області плану «Перехоплення» зловмисників розшукали та доставили у відділення поліції. Під час обшуку з їх автомобілів було вилучено велику кількість зброї.