Вибухівку в авто депутата від "Опоблоку" в Миколаєві заклав його син - ЗМІ

Вибуховий пристрій в автомобіль депутата Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Дмитра Жвавого заклав й активував його 16-річний син. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

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Як стверджує співрозмовник, син депутата активував пристрій за допомогою мобільного телефона, проте вибух був малопотужним - тому ніхто не постраждав.

Причиною такого вчинку школяра нібито стали напружені стосунки з батьком.

Як повідомляв УНІАН, депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий вранці 30 серпня заявив, що виявив у своїй машині бомбу. На підтвердження своїх слів він виклав на сторінці у Facebook фото пристрою.