Вибухівку в авто депутата від "Опоблоку" в Миколаєві заклав його син - ЗМІ

17:07, 02 листопада 2017
Інциденти
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Син депутата активував пристрій за допомогою мобільного телефона.

Виявлений вибуховий пристрій / фото facebook.com/d.jvavyj

Вибуховий пристрій в автомобіль депутата Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Дмитра Жвавого заклав й активував його 16-річний син. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

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Як стверджує співрозмовник, син депутата активував пристрій за допомогою мобільного телефона, проте вибух був малопотужним - тому ніхто не постраждав.

Причиною такого вчинку школяра нібито стали напружені стосунки з батьком.

Як повідомляв УНІАН, депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий вранці 30 серпня заявив, що виявив у своїй машині бомбу. На підтвердження своїх слів він виклав на сторінці у Facebook фото пристрою.

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Теги: #бомба в авто#вибухівку заклав син#вибухівка в авто Жвавого