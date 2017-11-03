"До "бандер" у Львів": з'явилися подробиці мовного скандалу з "російським" Харковом в українському супермаркеті

У супермаркеті мережі АТБ в Харкові касир не просто відмовилася обслужити воїна АТО українською мовою й назвала Харків російським, а й порадила покупцям поїхати у Львів до "бандер".

Про це розповів український військовий Павло Помисов-Несмеянов, якому і нагрубила касир, передає "Обозреватель".

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"Я запитав у касира російською мовою, чому вона не спілкується українською з покупцями. Без жодних підвищених тонів. Просто з цікавості. Вона мені відповіла наступне: "Я росіянка і все життя спілкуюся з усіма російською мовою", - зазначив воїн АТО.

За його словами, жінка заявила, що для неї є тільки одна державна мова - російська.

"А потім сказала: "І взагалі скоро прийде Росія, й ніякої української мови тут не буде. А якщо хочете розмовляти українською, то вам потрібно їхати до "бандер" у Львів", - повідомив Помисов-Несмеянов.

Як повідомляв УНІАН, у харківському супермаркеті касир відмовилася обслужити воїна АТО українською мовою, заявивши, що "Харків – це Росія".