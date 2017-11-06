Суд заарештував водія київської маршрутки, який збив на смерть двох людей на зупинці

Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід для водія маршрутки, який на смерть збив подружню пару біля станції метро «Героїв Дніпра». Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра" маршрутка насмерть збила чоловіка і жінку. Загиблими виявилися полковник і колишній помічник ректора Національної академії Служби безпеки України Валерій Корнієнко і його дружина.