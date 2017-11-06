Суд заарештував водія київської маршрутки, який збив на смерть двох людей на зупинці

16:32, 06 листопада 2017
Інциденти
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У ДТП загинули полковник і колишній помічник ректора Національної академії Служби безпеки України Валерій Корнієнко і його дружина.

Еспресо

Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід для водія маршрутки, який на смерть збив подружню пару біля станції метро «Героїв Дніпра». Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра" маршрутка насмерть збила чоловіка і жінку. Загиблими виявилися полковник і колишній помічник ректора Національної академії Служби безпеки України Валерій Корнієнко і його дружина.

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Теги: #ДТП у Києві#ДТП з маршруткою