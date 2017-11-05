"Полковник Корней": стали відомі імена загиблих в ДТП з маршруткою у Києві

Загиблими у смертельному ДТП з маршруткою у Києві виявилися полковник і колишній помічник ректора Національної академії Служби безпеки України (НАСБУ) Валерій Корнієнко і його дружина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін.

"Курсанти Академії ласкаво звали його "Корней" і намагалися не потрапляти йому на очі. Він керував стройовою частиною і "чихвостив" підлеглих як сидорових кіз. Завдяки його копнякам все трималося купи", - розповів Золотухін.

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"Один з найбільш відповідальних і професійних українських офіцерів, яких я знав", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра" маршрутка насмерть збила чоловіка і жінку. Водія маршрутки поліція затримала.